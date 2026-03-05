Usa, Donald Trump silura Kristi Noem: via la segretaria per la Sicurezza nazionale

"Dopo aver prestato servizio per 10 anni alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti e per 3 anni al Senato, Markwayne ha svolto un lavoro straordinario rappresentando il meraviglioso popolo dell'Oklahoma, dove ho vinto in tutte le 77 contee su 77 nel 2016, 2020 e 2024", ha scritto su Truth, Donald Trump. Sebbene abbia sempre vinto con almeno il 60% delle preferenze, non è mai in realtà accaduto che Mullin abbia conquistato tutte le contee dell'Oklahoma. Definito dal presidente "guerriero Maga ed ex lottatore professionista di MMA imbattuto", il compito del nuovo segretario sarà quello di portare avanti l'agenda "America First". Mullin è stato il secondo membro della comunità dei nativi americani, in particolare dei Cherokee, a essere eletto al senato e l'unico attualmente in carica. "Markwayne lavorerà instancabilmente per mantenere sicuri i nostri confini, impedire ai migranti criminali, agli assassini e ad altri criminali di entrare illegalmente nel nostro Paese, porre fine al flagello delle droghe illegali e RENDERE DI NUOVO SICURA L'AMERICA".