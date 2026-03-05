Usa, Donald Trump silura Kristi Noem: via la segretaria per la Sicurezza nazionale
Dito puntato su Noem per le uccisioni dell'Ice e per un flirt con un collaboratore. Al suo posto Markwayne Mullin, unico senatore nativo americano
© Ansa
Salta la prima testa tra i ministri di Donald Trump. Dopo settimane - forse mesi - di speculazioni, il presidente americano ha licenziato la segretaria per la Sicurezza interna Kristi Noem. Al suo posto il senatore dell'Oklahoma Markwayne Mullin, che prenderà pieni poteri come nuovo segretario a partire dal 31 marzo 2026. Noem, come ha annunciato Trump in un post su Truth, è attesa dall'incarico di inviato speciale per "The Shield of the Americas", un nuovo misterioso progetto per la sicurezza nell'Emisfero occidentale.
Le colpe di Noem, dalla relazione con il collaboratore allo spot
Era diverso tempo che l'operato di Kristi Noem era sotto stretta osservazione della Casa Bianca. All'interno dell'amministrazione e al Campidoglio le frustrazioni erano crescenti. La segretaria aveva rischiato di perdere il posto a gennaio, quando era finita in mezzo a un polverone per aver fornito versioni contrastanti sulle uccisioni di civili da parte degli agenti dell'Ice a Minneapolis, nel Minnesota. Noem era anche mal vista per aver utilizzato denaro del dipartimento (220 milioni di dollari) per finanziare una campagna pubblicitaria, di cui lei stessa era la protagonista, in cui incoraggiava gli immigrati illegari a lasciare gli Stati Uniti volontariamente. Non da ultimo, Noem era criticata per aver intrattenuto una presunta relazione con il suo più stretto consigliere.
© Ansa
Il senatore dell'Oklahoma Markwayne Mullin
Chi è Markwayne Mullin, natvo americano e "lottatore Maga"
"Dopo aver prestato servizio per 10 anni alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti e per 3 anni al Senato, Markwayne ha svolto un lavoro straordinario rappresentando il meraviglioso popolo dell'Oklahoma, dove ho vinto in tutte le 77 contee su 77 nel 2016, 2020 e 2024", ha scritto su Truth, Donald Trump. Sebbene abbia sempre vinto con almeno il 60% delle preferenze, non è mai in realtà accaduto che Mullin abbia conquistato tutte le contee dell'Oklahoma. Definito dal presidente "guerriero Maga ed ex lottatore professionista di MMA imbattuto", il compito del nuovo segretario sarà quello di portare avanti l'agenda "America First". Mullin è stato il secondo membro della comunità dei nativi americani, in particolare dei Cherokee, a essere eletto al senato e l'unico attualmente in carica. "Markwayne lavorerà instancabilmente per mantenere sicuri i nostri confini, impedire ai migranti criminali, agli assassini e ad altri criminali di entrare illegalmente nel nostro Paese, porre fine al flagello delle droghe illegali e RENDERE DI NUOVO SICURA L'AMERICA".