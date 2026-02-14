Wsj: "Caos al ministero di Kristi Noem per un pilota licenziato e... una relazione extraconiugale"

Secondo il Wall Street Journal, un pilota della guardia costiera statunitense sarebbe stato licenziato dopo che la coperta del segretario alla Sicurezza interna Kristi Noem sarebbe stata dimenticata su un aereo. Si farebbe riferimento a un episodio in cui Noem aveva dovuto cambiare aereo a causa di un problema di manutenzione. Durante il cambio, però, la sua coperta sarebbe stata dimenticata. Così il pilota sarebbe stato licenziato da Lewandowski e gli sarebbe stato ordinato di prendere un volo commerciale per tornare a casa una volta giunti a destinazione. Ma non finì così. Il pilota, infatti, era stato reintegrato quando lo staff di Noem si accorse che non ce ne erano altri disponibili per il volo di rientro. La segretaria del Dipartimento Tricia McLaughlin ha negato le accuse mosse dal quotidiano contro Noem e Lewandowski in una dichiarazione al magazine People.