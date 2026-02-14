Wsj: "Caos al ministero di Kristi Noem per un pilota licenziato e... una relazione extraconiugale"
Scotta la poltrona della segretaria alla Sicurezza, non per i fatti di Minneapolis, quanto per una presunta liaison
© Afp
Sarà una coperta a far scoprire... una storia di tradimenti da fa saltare una poltrona? La Casa Bianca è già in agitazione. Un pilota è stato licenziato per aver dimenticato sull'aereo la coperta di Kristi Noem e le indiscrezioni su una relazione fra la ministra e il suo consigliere Corey Lewandowski, 52 anni, ex manager della campagna elettorale del 2016 di Donald Trump, portano il caos all'interno del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale.
La coperta della discordia
Secondo il Wall Street Journal, un pilota della guardia costiera statunitense sarebbe stato licenziato dopo che la coperta del segretario alla Sicurezza interna Kristi Noem sarebbe stata dimenticata su un aereo. Si farebbe riferimento a un episodio in cui Noem aveva dovuto cambiare aereo a causa di un problema di manutenzione. Durante il cambio, però, la sua coperta sarebbe stata dimenticata. Così il pilota sarebbe stato licenziato da Lewandowski e gli sarebbe stato ordinato di prendere un volo commerciale per tornare a casa una volta giunti a destinazione. Ma non finì così. Il pilota, infatti, era stato reintegrato quando lo staff di Noem si accorse che non ce ne erano altri disponibili per il volo di rientro. La segretaria del Dipartimento Tricia McLaughlin ha negato le accuse mosse dal quotidiano contro Noem e Lewandowski in una dichiarazione al magazine People.
Kristi Noem rischia la poltrona?
Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, la ministra Kristi Noem, 54 anni e tre figli, fedelissima di Trump, nonostante gli incidenti di Minneapolis, resta per ora al suo posto. Ma molti all'interno dell'Amministrazione hanno cercato di convincere il presidente Usa a silurarla, ma il numero uno della Casa Bianca ha finora ha resistito. Questo non vuol dire però che Washington non segua con attenzione le mosse di Noem. Tutte. Anche quelle private.
Noem-Lewandowski, tra i due una casa e il potere
Da tempo i consiglieri di Trump sono preoccupati dal rincorrersi di indiscrezione su una relazione fra Noem e Lewandowski, entrambi sposati. I due hanno sempre smentito e, nel tentativo di calmare i rumor, la ministra ha anche cambiato casa per allontanarsi dal presunto amante, che abitava di fronte ed è stato ripreso più volte fare avanti e indietro nella sua abitazione.
A innervosire la Casa Bianca e non solo è la gestione finanziaria da parte di Noem del suo Dipartimento: la ministra ha infatti deciso che ogni spesa sopra i 100mila dollari debba essere autorizzata personalmente da lei, di fatto concedendo al suo braccio destro Lewandowski un potere fuori dal comune per un consulente esterno al governo, che, fra l'altro, ha incarichi nel settore privato ed è quindi in un potenziale conflitto di interessi.
I precedenti della ministra-sceriffa
Non è la prima volta che Kristi Noem, ex governatrice del Dakota del Sud dal 2019 al 2025 e prima donna a ricoprire quella carica, finisce nella bufera da quando è diventata la discussa numero uno del Dipartimento di Sicurezza Usa. Fece, per esempio, discutere, subito dopo l'incarico ricevuto da Trump, il suo blitz con l'ufficio immigrazione nel Bronx di New York con giubbotto antiproiettile e cappello da baseball. E, ancora, il video pubblicato sui social dalla stessa responsabile della Sicurezza interna americana con alle spalle una cella piena di detenuti in una maxi prigione a El Salvador.
Senza dimenticare che Noem, ribattezzata la ministra-sceriffa, ha anche il grilletto facile. Sparò al suo cane "perché indisciplinato" e, più di recente, puntò un fucile contro un agente durante una foto-ricordo.