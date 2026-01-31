Minneapolis, Trump difende la segretaria Kristi Noem | Springsteen suona in piazza contro l'Ice

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito il proprio sostegno alla segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem. Quest'ultima è oggetto di richieste di dimissioni e di un possibile "impeachment" da parte dei Democratici nell'ambito delle polemiche per la controversa operazione di contrasto all'immigrazione irregolare a Minneapolis, costata la vita a due manifestanti statunitensi. "I lunatici della sinistra radicale, insurrezionisti, agitatori e delinquenti stanno attaccando Kristi Noem, segretaria alla Sicurezza interna, perché è una donna e ha fatto un lavoro davvero eccellente", ha scritto Trump sul suo social Truth.