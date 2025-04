Punta il fucile contro un agente: la Segretaria alla Sicurezza di Trump nella bufera

Ancora critiche per un video di Kristi Noem, Segretaria alla Sicurezza Interna dell'amministrazione Trump. La Noem posa con due agenti e punta un fucile contro uno di loro. Nel filmato dice di essere con loro alla ricerca di una persona accusata di traffico di esseri umani. "Il modo peggiore di reggere un'arma", "é evidente che non sa farlo", sono alcuni commenti. La Noem era finita nella bufera per il video in cui mostrava i migranti in carcere dicendo: "Ecco la fine che fanno i terroristi nel nostro Paese".