Usa, Trump silura un'altra ministra: fuori la segretaria al Lavoro

Dopo settimane di speculazioni sulle sorti della segretaria è arrivato l'annuncio ufficiale della Casa Bianca. Chavez-DeRemer "lascerà l'amministrazione per assumere un incarico nel settore privato", ha scritto in un post il capo della comunicazione Steve Cheung sottolineando che la ministra "ha svolto un lavoro fenomenale, tutelando i lavoratori americani". I guai per la 58enne sono cominciati a inizio mese con una serie di indagini interne per "comportamenti inappropriati" tra i quali una presunta relazione extraconiugale con un membro del team della sicurezza. Chavez-De Remer è stata accusata di aver creato un ambiente di lavoro tossico, di aver utilizzato fondi pubblici per viaggi personali e di aver consumato alcolici in ufficio. Non solo, il marito Shawn DeRemer è stato bandito dalla sede del dipartimento del lavoro a causa di accuse di molestie sessuali e il padre è sospettato di aver inviato messaggi sconci ad alcune impiegate.