La moglie uccisa dall'Isis, le frequentazioni ambigue e le accuse a Israele: chi è Joe Kent

Joe Kent, il direttore del National Counterterrorism Center, ha rassegnato le dimissioni con una lettera pubblicata su X ma la porta gli era già stata indicata da tempo. Il veterano delle Forze Speciali, con 11 missioni e un passato nella Cia, ha dichiarato di non poter sostenere "in coscienza" la guerra in Iran; la mossa ha scosso l’amministrazione Trump, che ha però reagito isolando l'ex fedelissimo e accelerando la sua sostituzione. In primis è arrivato l'affondo del presidente: "È un debole".