Iran, Crosetto: "Su Hormuz auspico missione internazionale per la sicurezza, serve l'Onu"

Militari italiani evacuati dall'Iraq - Nel corso del collegamento, Crosetto ha poi fornito aggiornamenti sulla sicurezza dei militari italiani impegnati nell'area dopo gli attacchi aerei che nei giorni scorsi hanno colpito le basi in Iraq e in Kuwait. "A Baghdad questa notte, tramite l'accordo dei nostri servizi di intelligence, che ringrazio per la cooperazione con noi, abbiamo fatto evacuare alcuni nostri militari in totale sicurezza: sono già usciti dall'Iraq e sono già arrivati in Kurdistan. Adesso arriveranno in Turchia e poi rientrano in Italia", annuncia il ministro.