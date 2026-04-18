Il direttore dell'Fbi non riesce a loggarsi al pc e teme il licenziamento: era un errore ma ora la Casa Bianca pensa di rimuoverlo

Un episodio fra tutti ha rafforzato i dubbi sull'opportunità che Patel resti alla guida della polizia federale statunitense: secondo nove diverse fonti vicine al Bureau, lo scorso 10 aprile il direttore dell'Fbi sarebbe andato nel panico per non essere riuscito ad accedere al suo computer, convinto che gli fossero state disattivate le credenziali e quindi che fosse stato sollevato dall'incarico per decisione dell'amministrazione Trump. Secondo i testimoni, in quell'occasione Patel - fermo nella sua convinzione di essere stato silurato - avrebbe avuto una vera e propria crisi di nervi, iniziando a chiamare in maniera febbrile alleati e collaboratori per avvisarli del suo licenziamento. Salvo poi scoprire, poco dopo, che si era trattato di un errore tecnico. "Un'assurdità", è il commento rilasciato al The Atlantic da un funzionario dell'Fbi.