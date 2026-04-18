Ice, liberato ex capo dell'intelligence brasiliana Ramagem

L'ex deputato federale e già direttore dell'intelligence brasiliana (Abin), Alexandre Ramagem, ha parlato per la prima volta dopo la liberazione da un centro di detenzione dell'Ice negli Stati Uniti. In un video diffuso sui social ha attaccato duramente la polizia federale, definendola come un corpo "trasformato in polizia di picchiatori" e ha chiesto la rimozione del suo direttore, André Rodrigues. Ramagem si trova in Florida, dove si era trasferito dopo la condanna in Brasile per il suo coinvolgimento nel tentato golpe. Secondo la sua versione, il fermo sarebbe legato a una questione migratoria e non a reati penali: sostiene di essere entrato regolarmente negli Usa a settembre con documenti validi e di aver poi chiesto asilo. Ha inoltre ringraziato il presidente statunitense Donald Trump per il sostegno ricevuto, così come alcuni alleati politici. Le autorità brasiliane hanno confermato che la localizzazione di Ramagem è stata segnalata dalla stessa polizia federale agli Stati Uniti, portando all'arresto.