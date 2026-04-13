Messico, morto il 15esimo migrante sotto la custodia dell'Ice

La Cancelleria ha attivato i protocolli di assistenza consolare, contattando la famiglia e offrendo supporto legale, mentre ha chiesto chiarimenti alle autorità Usa per accertare le circostanze del decesso. Il governo messicano ha espresso "profonda preoccupazione" per la reiterazione di questi episodi, denunciando gravi carenze nei centri di detenzione, ritenute incompatibili con gli standard internazionali sui diritti umani. Le autorità hanno inoltre annunciato un rafforzamento dei controlli consolari e delle visite quotidiane nelle strutture Ice, ribadendo l'impegno a tutelare la dignità dei cittadini messicani all'estero.