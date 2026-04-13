Messico, morto il 15esimo migrante sotto la custodia dell'Ice
Il ministero degli Esteri denuncia violazioni dei diritti umani nei centri detenzione Usa
© Afp
Nuovo decesso di un cittadino messicano sotto custodia dell'Ice (Immigration and Customs Enforcement) negli Stati Uniti. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri del Paese latinoamericano, precisando che la morte è avvenuta l'11 aprile in un centro di detenzione in Louisiana e che le cause restano sotto indagine. Con quest'ultimo caso, riporta il quotidiano El Universal, salgono a 15 i messicani deceduti in strutture dell'agenzia migratoria statunitense.
La Cancelleria ha attivato i protocolli di assistenza consolare, contattando la famiglia e offrendo supporto legale, mentre ha chiesto chiarimenti alle autorità Usa per accertare le circostanze del decesso. Il governo messicano ha espresso "profonda preoccupazione" per la reiterazione di questi episodi, denunciando gravi carenze nei centri di detenzione, ritenute incompatibili con gli standard internazionali sui diritti umani. Le autorità hanno inoltre annunciato un rafforzamento dei controlli consolari e delle visite quotidiane nelle strutture Ice, ribadendo l'impegno a tutelare la dignità dei cittadini messicani all'estero.