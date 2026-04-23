Pentagono: il segretario della Marina John Phelan lascia con effetto immediato

Il Pentagono ha annunciato che la massima autorità civile della Marina, il segretario della Marina John Phelan, lascerà il suo incarico "con effetto immediato". In un post pubblicato sui social media, il portavoce del Pentagono Sean Parnell ha affermato che il sottosegretario della Marina Hung Cao assumerà la carica di segretario della Marina ad interim. L'improvviso addio giunge appena un giorno dopo che Phelan si era rivolto a una vasta platea di marinai e professionisti del settore in occasione della conferenza annuale della Marina a Washington e aveva discusso con i giornalisti in merito al suo programma. La partenza di Phelan avviene inoltre a poche settimane di distanza dal licenziamento, da parte del segretario della Difesa Pete Hegseth, del più alto ufficiale dell'Esercito, il generale Randy George, nonché di altri due generali di alto rango dell'Esercito stesso.