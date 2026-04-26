Sparatoria al gala dei media della Casa Bianca: Trump evacuato, aggressore neutralizzato

© Afp
© Afp
I colpi nella hall dell'hotel Hilton, sede della cena con 2.600 giornalisti. Il fermato è un 31enne californiano. Panico tra gli invitati, il presidente poi parla: "Risolviamo pacificamente le differenze"
© Afp
© Afp
Una persona, identificata come Cole Tomas Allen, ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel Hilton dove si stava svolgendo la cena con corrispondenti della Casa Bianca alla presenza di Donald Trump e di 2.600 giornalisti Il presidente americano, con la moglie Melania, è stato subito portato al sicuro dopo essere stato evacuato insieme al vicepresidente JD Vance. L'aggressore, 31enne californiano, è stato neutralizzato dalle forze dell'ordine. Nella sparatoria un agente della Sicurezza è rimasto leggermente ferito. Dopo circa un'ora circa, Trump ha tenuto una conferenza stampa.
Le parole di Trump - "Ho parlato con l'agente del Secret Service ferito e sta bene, il giubbotto antiproiettile ha fatto il suo lavoro - ha detto innanzitutto Donald Trump con addosso ancora lo smoking della serata di gala - l'uomo che ha aperto il fuoco aveva molte armi. La mia impressione è che fosse un lupo solitario che voleva uccidere. E' una persona malata". Poi, il riferimento all'ennesimo atto di violenza legato alla sua figura e alla politica in generale: ""Non è la prima volta nell'ultimo paio di anni che i repubblicani vengono attaccati o uccisi. Alla luce di questa sera, chiedo agli americani di risolvere le differenze pacificamente. Vale per i repubblicani, i democratici, gli indipendenti, i progressisti. Se sono preoccupato per le minacce alla mia vita? E' una professione pericolosa, nessun Paese è immune alla violenza politica".
Il presidente ha quindi ringraziato la first Melania "per il coraggio e la pazienza" in questa cirocostanza estrema e ha promesso che entro un mese la serata sarà riorganizzata.
In imminenza degli eventi, invece, Trump aveva affidato a Truth la sua prima reazione: "Una serata speciale, il servizio di sicurezza e le forze dell'ordine hanno fatto un lavoro fantastico", augurandosi poi che "lo spettacolo potesse continuare" anche se già anticipava - come poi ha confermato - il rinvio del gala e dell'incontro co i giornalisti a una prossima data.
La dinamica - La sicurezza di Trump ha riferito che la sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca è avvenuta nella lobby dell'albergo, in un' "area di controllo" all'esterno del luogo dell'evento, riferendosi al punto in cui gli ospiti devono passare ai metal detector. I colpi, secondo i testimoni, sono stati almeno tre. Allen è riuscito a colpire al torace l'agente della sicurezza - salvato dal giubbotto antiproiettile - prima di venire immobilizzato.
La procuratrice di Washington, Jeanine Pirro,ha poi spiegato che l'uomo aveva con se un fucile a canna liscia, una pistola e alcuni coltelli.
Quello che adesso l'Fbi e la polizia di Washington dovranno stabilire è come sia possibile che un uomo armato fino ai denti sia riuscito ad entare ad un evento al quale era presente non solo il commander-in-chief ma anche mezzo governo.
Il precedente - Il Washington Hilton, sede della cena di gala è lo stesso luogo dell'attentato a Ronald Reagan del 1981, per mano di John Hinckley Jr.
© Afp