Sparatoria al gala dei media della Casa Bianca: Trump evacuato, aggressore neutralizzato

Le parole di Trump - "Ho parlato con l'agente del Secret Service ferito e sta bene, il giubbotto antiproiettile ha fatto il suo lavoro - ha detto innanzitutto Donald Trump con addosso ancora lo smoking della serata di gala - l'uomo che ha aperto il fuoco aveva molte armi. La mia impressione è che fosse un lupo solitario che voleva uccidere. E' una persona malata". Poi, il riferimento all'ennesimo atto di violenza legato alla sua figura e alla politica in generale: ""Non è la prima volta nell'ultimo paio di anni che i repubblicani vengono attaccati o uccisi. Alla luce di questa sera, chiedo agli americani di risolvere le differenze pacificamente. Vale per i repubblicani, i democratici, gli indipendenti, i progressisti. Se sono preoccupato per le minacce alla mia vita? E' una professione pericolosa, nessun Paese è immune alla violenza politica".



Il presidente ha quindi ringraziato la first Melania "per il coraggio e la pazienza" in questa cirocostanza estrema e ha promesso che entro un mese la serata sarà riorganizzata.