Chi è Cole Tomas Allen, il sospetto attentatore: 31 anni, insegnante californiano, aveva diverse armi
L'uomo apparirà in tribunale per la prima volta lunedì 27aprile. Trump: "Una persona malata"
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L'uomo sospettato di aver sparato durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, alla presenza di Donald Trump, è stato identificato in Cole Tomas Allen, insegnante di 31 anni, originario di Torrance, in California. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Ora è sotto custodia delle autorità. L'uomo apparirà in tribunale per la prima volta lunedì 27aprile.
Il presunto attentatore "è una persona malata" e "aveva diverse armi", ha detto Trump. Secondo il sindaco di Washington Muriel Bowser, l'attenatore era in possesso di pistole e coltelli e si ritiene abbia agito da solo. Sui social è stata diffusa una immagine di Allen che lo vede tra i premiati come "insegnante del mese".