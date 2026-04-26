Attentanto a Trump, il presidente Usa: "Non sarebbe accaduto con la nuova sala da ballo"

Se la nuova sala da ballo della Casa Bianca fosse stata già pronta, nessuno avrebbe aperto il fuoco contro il presidente degli Stati Uniti e i suoi funzionari. O almeno, questo è quello che sostiene Donald Trump, che in un post sul social di sua proprietà, Truth, ha detto che la nuova ballroom, classificata come "top secret militare", oltre a essere "splendida" sarà "dotata di ogni possibile dispositivo di sicurezza di altissimo livello": questo, secondo il tycoon, avrebbe impedito il verificarsi di attacchi come quello avvenuto tra sabato e domenica sera, quando un 31enne californiano, identificato come Cole Tomas Allen, ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo la cena con i corrispondenti della Casa Bianca alla presenza di Donald Trump e di 2.600 giornalisti.