"La prima cosa che ho notato entrando nell'hotel è stata l'arroganza": il manifesto choc prima della sparatoria a Washington

Nel documento vengono anche denunciate presunte gravi lacune nei controlli del Washington Hilton, sede dell'evento. L'uomo parla di una sicurezza "folle" e sostiene che nessuno avrebbe notato l'ingresso di armi all'interno dell'hotel. "La prima cosa che ho notato entrando nell'hotel è stata l'arroganza. Entro con diverse armi e nessuno lì dentro prende in considerazione la possibilità che io possa rappresentare una minaccia", avrebbe scritto. Secondo il manifesto, la sorveglianza sarebbe stata concentrata solo all'esterno, lasciando scoperti altri punti sensibili. "La sicurezza all'evento è tutta all'esterno, concentrata sui manifestanti e sui nuovi arrivati, perché a quanto pare nessuno ha pensato a cosa succederebbe se qualcuno si presentasse il giorno prima", si legge ancora. L’autore definisce "assurdo" il livello di incompetenza.