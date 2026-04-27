LO RENDE NOTO IL NEW YORK POST

Sparatoria a Washington, Cole Allen criticò governo Usa per i mancati aiuti all'Ucraina

Allen comparirà oggi davanti ai giudici in tribunale 

27 Apr 2026 - 09:40
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Cole Allen, il 31enne sospetto responsabile della sparatoria avvenuta durante una cena di gala a Washington, a cui partecipava anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe criticato il governo americano per il rifiuto di fornire aiuti all'Ucraina. Lo ha riportato il New York Post. Il sospetto, Cole Allen, ha spesso denunciato l'amministrazione Trum nei suoi oltre mille messaggi e le sue lamentele sembrano essersi intensificate con la diminuzione del sostegno Usa all'Ucraina. Secondo il New York Post, Allen avrebbe criticato duramente il vice presidente degli Stati Uniti, J.D Vance, per le sue dichiarazioni in merito al rifiuto di aiutare l'Ucraina ad aprile. Inoltre, Allen avrebbe sostenuto diverse raccolte fondi per le truppe ucraine. Cole Allen comparirà oggi in tribunale

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