Stresa, il Castello Pellegrini che fu di Gianfranco Ferré in vendita: ecco quanto costa

© Lionard Luxury Real Estate
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Dichiarata bene culturale, la dimora storica con parco di 12mila metri e vista sul Golfo Borromeo fu il progetto incompiuto dell'architetto della moda
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È in vendita il Castello Pellegrini, che fu dello stilista Gianfranco Ferré, a Stresa, sul Lago Maggiore. Per avere le chiavi della villa di inizio Novecento, in stile "neocastellano" e con una splendida vista panoramica sul lago, servono 5,8 milioni di euro. Le trattative per la vendita sono seguite da Lionard Luxury Real Estate.
Tra le proprietà più iconiche della zona, il castello venne acquistato nei primi anni Duemila da Gianfranco Ferré, figura centrale del Made in Italy nel mondo e direttore artistico di Christian Dior dal 1989 al 1996, dalla Fondazione Pellegrini. Lo stilista, che fu definito come "l'architetto della moda", possedeva la confinante Villa Vignolo e voleva unire le due proprietà per farle diventare un raffinato relais di lusso, dove accogliere la clientela internazionale della maison.
Così avviò un intervento di recupero del castello: la sua scomparsa nel 2007, pochi mesi dopo la compravendita, lasciò il progetto incompiuto, in una fase in cui serviva un completo restauro. Da allora la proprietà ha preso il suo nome, anche se formalmente è chiamata Castello Pellegrini, ed è rimasta disabitata ma ha visto crescere il suo pregio per il riconoscimento come bene culturale da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per il suo valore storico e architettonico.
Il complesso si estende su oltre mille metri quadri, distribuiti su tre livelli, all’interno di un parco terrazzato di circa 12mila metri quadrati fronte lago, con scalinate, grotte, statue e percorsi d'acqua. Non mancano la dependance, un cottage rustico e una spiaggia privata. L’edificio presenta una pianta simmetrica, con una torre quadrata centrale e due torri più piccole laterali. La facciata fronte lago combina elementi neomedievali, loggiati ad arco e dettagli in marmo di Baveno. All’interno, una monumentale scalinata, in marmo bianco di Carrara, conduce al piano nobile con gli ambienti di rappresentanza con vista panoramica sul lago.