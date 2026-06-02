Stresa, il Castello Pellegrini che fu di Gianfranco Ferré in vendita: ecco quanto costa

Così avviò un intervento di recupero del castello: la sua scomparsa nel 2007, pochi mesi dopo la compravendita, lasciò il progetto incompiuto, in una fase in cui serviva un completo restauro. Da allora la proprietà ha preso il suo nome, anche se formalmente è chiamata Castello Pellegrini, ed è rimasta disabitata ma ha visto crescere il suo pregio per il riconoscimento come bene culturale da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per il suo valore storico e architettonico.