© C.Estates
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Dopo la scomparsa della rockstar, la storica residenza di Hancock Park torna sul mercato: oltre mille metri quadrati tra fascino anni '30 e lusso contemporaneo
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La villa di Ozzy Osbourne a Los Angeles è ufficialmente in vendita per 17 milioni di dollari. Situata nel prestigioso quartiere di Hancock Park, a pochi chilometri dal cuore di Hollywood, la proprietà rappresenta uno degli esempi più affascinanti di architettura storica californiana rivisitata in chiave contemporanea. Acquistata nel 2015 da Ozzy e dalla moglie Sharon Osbourne per circa 11,85 milioni di dollari, la residenza è stata per anni il rifugio americano della coppia, prima del ritorno definitivo nel Regno Unito. Dopo la scomparsa del Principe delle Tenebre nel 2025, la vendita segna la fine di un'epoca.
Progettata nel 1929 dall'architetto A.K. Kellogg, la villa conserva intatto il suo fascino originario. Immersa dietro alti cancelli che garantiscono la massima privacy, è stata oggetto di un restauro meticoloso che ha saputo preservare l'identità storica dell'edificio, arricchendola con finiture di altissimo livello e comfort moderni. La proprietà si sviluppa su più livelli per oltre mille metri quadrati. Gli ambienti principali al piano terra includono un elegante soggiorno, un imponente foyer d'ingresso, una sala da pranzo formale e una suggestiva biblioteca con pannellature in legno. Non mancano spazi dedicati al personale o ideali per un ufficio domestico.
© Tgcom24
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Il cuore della casa è rappresentato da una cucina da chef, progettata per la convivialità: si apre sulla family room, sulla zona colazioni e sull'area pranzo esterna, completa di forno per pizza e barbecue. All'esterno, un ampio prato circondato da giardini curati conduce a una spettacolare piscina rivestita in mosaico posato a mano.
Tra gli ambienti più iconici spicca la sala proiezioni al piano inferiore, un omaggio alla vecchia Hollywood con camino e bar. Qui, sopra il camino, si trovano incisioni e firme di celebrità, una tradizione mantenuta nel tempo anche dagli Osbourne. Al piano superiore, la zona notte offre quattro spaziose camere da letto con bagno privato. La suite padronale è un appartamento a sé nel quale trovano spazio doppi bagni, cabine armadio degne di una residenza reale. A completare la proprietà, un ascensore che collega tutti i livelli e un appartamento indipendente per gli ospiti situato sopra il garage.
Questa villa tra storia, musica e glamour rappresenta molto più di un immobile di lusso: è un frammento della cultura pop contemporanea che ha segnato un'epoca.