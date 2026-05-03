Progettata nel 1929 dall'architetto A.K. Kellogg, la villa conserva intatto il suo fascino originario. Immersa dietro alti cancelli che garantiscono la massima privacy, è stata oggetto di un restauro meticoloso che ha saputo preservare l'identità storica dell'edificio, arricchendola con finiture di altissimo livello e comfort moderni. La proprietà si sviluppa su più livelli per oltre mille metri quadrati. Gli ambienti principali al piano terra includono un elegante soggiorno, un imponente foyer d'ingresso, una sala da pranzo formale e una suggestiva biblioteca con pannellature in legno. Non mancano spazi dedicati al personale o ideali per un ufficio domestico.