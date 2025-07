È morto Ozzy Osbourne: tra scandali ed eccessi, ecco chi era il "Principe delle Tenebre"

Ozzy riparte nel 1980 con Blizzard of Ozz, trascinato dalla chitarra di Randy Rhoads. Il disco contiene "Crazy Train", "Mr. Crowley" e "Goodbye to Romance". Segue Diary of a Madman (1981), anch’esso multiplatino. Dopo la morte di Rhoads in un incidente aereo nel 1982, Ozzy continua con Jake E. Lee e poi con Zakk Wylde, producendo altri album di successo come Bark at the Moon, The Ultimate Sin, No Rest for the Wicked e No More Tears. Con oltre dieci album solisti, vince cinque Grammy e viene inserito due volte nella Rock & Roll Hall of Fame: nel 2006 con i Sabbath, nel 2024 come solista. Nel 1996 crea l’Ozzfest, che lancia gruppi come Slipknot, Tool, System of a Down, Limp Bizkit, Megadeth, Rob Zombie, Linkin Park.