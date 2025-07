Ozzy Osbourne dà l'addio al suo pubblico: delirio e commozione per l'ultimo show con i Black Sabbath

"Back to the Beginning", il ritorno da dove tutto è iniziato. Per dare l'addio. Ozzy Osbourne e i Black Sabbath in scena insieme per l'ultima volta, a Birmingham, dove la band che ha gettato i semi dell'heavy metal in maniera feconda è nata. Quella andata in scena al Villa Park, lo stadio dell'Aston Villa, proprio nel quartiere in cui la band è nata, è stata una maratona dove il mondo del metal, dai Metallica ai Guns N' Roses passando per Anthrax e Slayer, hanno reso gli onori al gruppo ma soprattutto al "padrino" dell'heavy metal. Lui, minato dal Parkinson e dai grossi problemi alla schiena, ha fatto tutto il concerto seduto su un trono al centro del palco, ma non per questo il suo carisma ne è uscito intaccato, anzi.