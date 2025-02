Reunion dei Black Sabbath: l'ultimo show della loro storia per l'addio alle scene di Ozzy Osbourne

Il concerto di addio si svolgerà nell'ambito del festival Back to the Beginning la cui line up prevede altri gruppi come Metallica, Slayer, Pantera, Anthrax, Gojira, Lamb of God, Halestorm, Alice in Chains e Mastodon. Citando Tom Morello dei Rage Against the Machine, il Guardian sottolinea che "questo sarà in assoluto il più grande show heavy metal". I proventi dell'evento andranno in beneficenza agli enti Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital e all'Acorn Children’s Hospice.