Ozzy Osbourne shock: "Ho il morbo di Parkinson"

La rivelazione è arrivata a "Good Morning America", dove Ozzy ha partecipato insieme alla moglie Sharon. "E' stata una prova molto dura per noi" ha detto il cantante. Sharon ha spiegato che ad aprile andranno in Svizzera per essere visti da un dottore dal quale sperano di avere qualche risposta in più.

"Mi sento meglio ora che mi sono aperto e ho parlato ai fan di questa malattia - ha detto Ozzy -. Nascondere qualcosa è difficile, non ti senti mai a posto con te stesso, ti senti colpevole. Era come avessi finito le scuse da inventarmi". Il cantante ha anche detto di sentirsi meglio ora che non lo scorso febbraio e di avere intenzione di tornare a fare concerti. Concerti che ha interrotto proprio un anno fa, dopo una brutta caduta in cui si fatto male a una spalla.

Ozzy ha pubblicato il suo ultimo singolo, con relativo video, a dicembre. "Under The Graveyard" ha anticipato il nuovo album, "Ordinary Man", che uscirà il 21 febbraio.

