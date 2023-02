Ozzy Osbourne si ritira, niente più live: "Dopo l'incidente alla spina dorsale non sono più in grado...".

"Questa è probabilmente una delle cose più difficili che abbia mai dovuto condividere con i miei fedeli fan. Come forse tutti saprete, quattro anni fa, in questo mese, ho avuto un grave incidente, in cui mi sono danneggiato la spina dorsale", spiega Osbourne: "Il mio unico scopo in questo periodo è stato quello di tornare sul palco al più presto possibile. La mia voce è ok per cantare. Tuttavia, dopo tre operazioni, trattamenti con cellule staminali, infinite sessioni di fisioterapia e il più recente rivoluzionario trattamento cibernico (HAL), il mio corpo è ancora fisicamente debole...".

Il musicista si scusa con i fan, molti dei quali hanno tenuto i biglietti acquistati nel 2019, quando il tour era stato originariamente fissato, per essere poi riprogrammato tre volte, e ora ufficialmente cancellato insieme ad altre date in futuro.



L'ultimo spettacolo dal vivo di Ozzy è stato nel dicembre 2018, dove si è esibito all'Ozzfest di Inglewood come parte del tour di addio, No More Tours II.





"Non sono fisicamente in grado di fare le mie prossime date del tour europeo/britannico , poiché so che non potrei affrontare il viaggio richiesto. Credetemi quando dico che il pensiero di deludere i miei fan mi devasta". Poi l'artista apre uno spiraglio di speranza per il futuro: "Il mio team sta attualmente elaborando idee su dove potrò esibirmi senza dover viaggiare da una città all'altra e da un paese all'altro".

Infine chiude con un ringraziamento generala: "Voglio ringraziare la mia famiglia……la mia band…….la mia crew……i miei amici di lunga data, JudasPriest, e naturalmente, i miei fan per la loro infinita dedizione, lealtà e supporto, e per avermi dato la vita che non avrei mai sognato di avere. Vi amo tutti".



L'incidente L'ex Black Sabbath ebbe un gravissimo incidente nel 2003, mentre era alla guida di una quad bike, un fuoristrada a metà tra moto e auto, nella sua tenuta nel Buckinghamshire, in Inghilterra. Si fratturò la clavicola, sei costole e una vertebra del collo. Nel 2019 Ozzy è stato anche protagonista di una caduta casalinga che ha peggiorato ulteriormente la situazione, oltre che di una complicazione all’apparato respiratorio in seguito ad una influenza e nel 2022 è stato sottoposto a un’operazione importante alla colonna vertebrale. Nel gennaio 2020 aveva annunciato che gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson.