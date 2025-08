Ozzy Osbourne è morto per un infarto acuto, smentite le ipotesi di eutanasia

Da tempo in cattive condizioni di salute, dopo gli eccessi degli anni ruggenti, Osbourne si era dichiarato consapevole di essere prossimo alla fine in interviste concesse a ridosso del grande concerto-evento di addio organizzato in suo onore il 5 luglio scorso, in un gremitissimo stadio di Birmingham, il Villa Park di Aston, nel quartiere operaio natio suo e degli altri tre membri originari dei Black Sabbath (Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward): concerto nel quale il frontman, meno di due settimane prima di morire, era riuscito a cantare 5 canzoni affiancato da Iommi, Butler e Ward, seppure da seduto, alternandosi sul palco con altri famosi gruppi rock giunti a omaggiarlo come Metallica, Aerosmith o Guns N' Roses.