Ozzy Osbourne ha scelto di morire? Biografia shock sul "Principe delle tenebre"

In una storia su Instagram dell'11 luglio Kelly Osbourne, quarantenne figlia di Ozzy, aveva criticato aspramente un video generato dall'intelligenza artificiale in cui suo padre sembrava affermare di stare per morire: "C'è questo video che gira sui social media. Dovrebbe lui ma è un'intelligenza artificiale. Ha una voce che ricorda quella di David Attenborough. E inizia dicendo: 'Non ho bisogno che un medico mi dica che morirò. So che morirò'. Che vi prende? Perché sprecate il vostro tempo a fare un video come questo? Ozzy ha il Parkinson ma non sta morendo". Purtroppo le condizioni del cantante peggiorarono di lì a poco, fino alla morte di qualche giorno fa. Ma il video è stato rilanciato di recente soprattutto per la parte in cui Kelly smentisce l'idea che tra i suoi genitori esistesse un "patto di morte", come suggerito più volte dalla moglie di Osbourne, Sharon: "Quella era solo una boutade che mia madre ha detto una volta per attirare l'attenzione. Basta". Ma in che cosa consisterebbe questo presunto patto?