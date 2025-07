Ozzy Osbourne e il soccorso disperato: "I paramedici hanno tentato per due ore di rianimarlo"

Secondo quanto riportato dal Daily, un'eliambulanza della Thames Valley è atterrata in un campo vicino alla villa del rocker alle 10:30 di quella mattina. Un portavoce dell'organizzazione ha dichiarato: "Possiamo confermare che il nostro elicottero è stato inviato sul posto per fornire cure intensive avanzate in seguito a un incidente avvenuto ieri vicino a Chalfont St Giles".

Gli abitanti del villaggio di Jordans, vicino alla villa di Ozzy, hanno dichiarato al quotidiano di essersi preoccupati che "stesse succedendo qualcosa di grave" quando hanno visto l'elicottero.

Un residente, che ha preferito restare anonimo, ha dichiarato: "Sono uscito per dare un'occhiata e ho visto che stava atterrando vicino alla casa di Ozzy.

Un altro ha scritto: "Abbiamo subito temuto che potesse essere lui, dato che era noto per la sua salute cagionevole"