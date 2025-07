Da Guitar Hero a Brutal Legend: le apparizioni di Ozzy Osbourne nei videogiochi

Con gente del genere non poteva certo mancare una leggenda come Ozzy, che nell'avventura diretta da Tim Schafer interpreta uno dei personaggi più importanti della storia: il Guardiano del Metal. L'intermediario degli Dèi del Metal, ovvero il personaggio che fornisce abilità e potenziamenti al protagonista e al suo bolide in cambio dei cosiddetti "Tributi di fuoco" alle suddette divinità, è modellato proprio a immagine e somiglianza di Osbourne, che ha contribuito al progetto anche con canzoni del calibro di "Believer", "Mr. Crowley" e "Diary of a Madman" come parte del suo repertorio da solista, e "Children of the Grave", "Symptom of the Universe" e l'immancabile "Never Say Die" in compagnia dei Black Sabbath.