L'ultimo saluto a Ozzy Osbourne, il corteo funebre a Birmingham

Soprannominato negli anni ruggenti "Il principe delle tenebre", Ozzy Osbourne ha venduto decine di milioni di dischi con i Black Sabbath, prima di essere estromesso dagli altri componenti della band al culmine dei suoi eccessi dominati da alcol e droga. Un periodo superato a fatica, ma seguito da una fase di successo globale anche come solista (vincitore fra l'altro di un Grammy)-, oltre che da successive reunion con gli stessi Black Sabbath: fino al concerto-evento di addio promosso in suo onore dal resto della band giusto due settimane prima della morte, il 5 luglio, nel Villa Park Stadium, alla presenza di altri famosi gruppi rock come Metallica, Pantera e Slayer. Malato da tempo, e ormai segnato dal morbo di Parkinson, Ozzy è infine spirato nella sua residenza inglese il 22: per eutanasia, a dar retta al gossip non confermato di un noto biografo.