A dare forma all’identità della casa è stato il designer Mario Buatta, che ha costruito un linguaggio visivo tra opulenza classica e teatralità. Superfici riflettenti, dettagli dorati e ambienti scenografici raccontano una visione del lusso pensata per stupire. Il cuore della residenza è il grande living panoramico, dominato da tonalità dorate e affacci spettacolari. Tra gli elementi più iconici spicca un pianoforte a coda bianco appartenuto a Marilyn Monroe, acquistato all'asta da Christie's per oltre 600mila dollari.