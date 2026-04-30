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CIFRA MONSTRE

Mariah Carey, in vendita il suo "regno" a New York: ecco la cifra da capogiro

Un attico da tre piani sospesi su Manhattan, interni firmati, un pianoforte iconico e una "stanza del Natale" messi sul mercato e in attesa di un acquirente

30 Apr 2026 - 15:15
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Per oltre vent'anni è stato molto più di un semplice appartamento: il triplex di Mariah Carey a Tribeca è stato un rifugio creativo e un un manifesto estetico. Per la prima volta, questa residenza iconica al 90 di Franklin Street arriva sul mercato con un prezzo che riflette la sua unicità: 27 milioni di dollari. Si trova nel cuore di Tribeca, uno degli indirizzi più ambiti di New York. Agli ultimi tre piani dell'edificio, si sviluppa una proprietà che supera i 1.100 metri quadrati interni, con ulteriori spazi esterni privati affacciati sull'Hudson, messa in vendita da Core Real Estate.

La casa, acquistata dalla cantante nel 1999 per circa 9 milioni di dollari unendo più unità, è cresciuta nel tempo fino a diventare una vera e propria residenza monumentale. Quattro esposizioni garantiscono luce naturale durante tutto il giorno, mentre la terrazza sul tetto con camino offre una vista a 360 gradi sul fiume e sullo skyline di Manhattan.

A dare forma all’identità della casa è stato il designer Mario Buatta, che ha costruito un linguaggio visivo tra opulenza classica e teatralità. Superfici riflettenti, dettagli dorati e ambienti scenografici raccontano una visione del lusso pensata per stupire. Il cuore della residenza è il grande living panoramico, dominato da tonalità dorate e affacci spettacolari. Tra gli elementi più iconici spicca un pianoforte a coda bianco appartenuto a Marilyn Monroe, acquistato all'asta da Christie's per oltre 600mila dollari.

L'attico conta otto camere da letto e sette bagni, ma è la varietà degli spazi a sorprendere: una palestra privata (resa celebre da immagini della cantante che si allenava con i tacchi), una sala cinema, uno studio di registrazione, due cucine, una stanza beauty, una sala multimediale con acquario e persino un bagno turco in marmo. Tra le curiosità più note, anche una "stanza del Natale", perfettamente in linea con la cantante regina delle festività.

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