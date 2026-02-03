La casa a Manhattan

Uma Thurman, il suo appartamento a New York torna sul mercato: ecco quanto costa

Incluso nella vendita c'è la chiave di Gramercy Park, uno dei rarissimi giardini recintati della città accessibile solo a pochi residenti selezionati

03 Feb 2026 - 18:00
L'appartamento a New York di Uma Thurman torna in vendita. L'attrice comprò il duplex a Manhattan nel 2026, ristrutturandolo e poi comprando un' altra casa lì accanto per aumentare gli spazi. Poi, nel 2016, vendette tutto. E adesso l'immobile torna in vendita: costerà 8,9 milioni di dollari.

Cinque camere da letto e tre bagni

 La casa è un raffinato duplex che conta cinque camere da letto e tre bagni. Ogni dettaglio è elegante ai massimi livelli: i soffitti sono alti tre metri, c'è un camino e una biblioteca privata. La sala da pranzo invece si apre attraverso porte finestre su una terrazza con affaccio sugli alberi di Gramercy Park. A completare la cucina, che sin affaccia sul parco, ci sono piani in marmo e noce. E non finisce qui: c'è anche una spa privata collegata alla suite padronale: uno spazio ispirato ai bagni turchi, con soffitto a volta rivestito in piastrelle, bagno turco.

Le chiavi di Gramercy Park

 Costruito nel 1910 il One Lexington Avenue è uno degli indirizzi più prestigiosi della zona. Conta 24 residenze ma offre servizi completi. E poi c'è la vera chicca, simbolo assoluto dello status newyorkese: la chiave privata di Gramercy Park, uno dei rarissimi giardini recintati della città, accessibile solo a pochi residenti.

