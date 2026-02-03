Uma Thurman, il suo appartamento a New York torna sul mercato: ecco quanto costa

La casa è un raffinato duplex che conta cinque camere da letto e tre bagni. Ogni dettaglio è elegante ai massimi livelli: i soffitti sono alti tre metri, c'è un camino e una biblioteca privata. La sala da pranzo invece si apre attraverso porte finestre su una terrazza con affaccio sugli alberi di Gramercy Park. A completare la cucina, che sin affaccia sul parco, ci sono piani in marmo e noce. E non finisce qui: c'è anche una spa privata collegata alla suite padronale: uno spazio ispirato ai bagni turchi, con soffitto a volta rivestito in piastrelle, bagno turco.