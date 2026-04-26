Da oggetto di scena a dimora abitabile. A Key Biscayne, in Florida, è in vendita la villa di "Scarface", alla modica cifra di 237 milioni di dollari. Famosa per la scena del film del 1983 in cui Michelle Pfeiffer scende in un ascensore trasparente mentre Al Pacino - nel ruolo dell'iconico Tony Montana - la osserva, se dovesse trovare il suo acquirente diventerebbe la più costosa della contea di Miami. La proprietà è stata acquistata nel 2003 dall'investitore John Devaney, che ha speso 15 milioni di dollari per la casa e l'eliporto e altri 15 milioni per acquistare i terreni limitrofi da altri venditori, come riporta il Wall Street Journal.