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La villa faceva parte della "Casa Bianca d'Inverno" di Richard Nixon
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Da oggetto di scena a dimora abitabile. A Key Biscayne, in Florida, è in vendita la villa di "Scarface", alla modica cifra di 237 milioni di dollari. Famosa per la scena del film del 1983 in cui Michelle Pfeiffer scende in un ascensore trasparente mentre Al Pacino - nel ruolo dell'iconico Tony Montana - la osserva, se dovesse trovare il suo acquirente diventerebbe la più costosa della contea di Miami. La proprietà è stata acquistata nel 2003 dall'investitore John Devaney, che ha speso 15 milioni di dollari per la casa e l'eliporto e altri 15 milioni per acquistare i terreni limitrofi da altri venditori, come riporta il Wall Street Journal.
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Ora Devaney ha messo in vendita la villa a una cifra che stabilirebbe un record per la contea di Miami-Dade, se superasse l'attuale record registrato a marzo scorso da Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan, che hanno pagato 170 milioni di dollari per una villa in costruzione sull'isola di Indian Creek.
Costruita intorno al 1981 da Roberto Striedinger, un pilota condannato per traffico di cocaina a favore del cartello della droga di Medellín, in Colombia, la villa ha ospitato fra le sue mura il Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, dimessosi nel 1974 dopo lo scandalo Watergate, un trafficante di cocaina realmente esistito e un signore della droga fittizio. Le autorità federali sequestrarono, successivamente, la proprietà, una coppia la acquistò per poi rivenderla a Devaney. Molti fan di "Scarface" ricorderanno l'ampia residenza, circa 1.200 metri quadrati, come la dimora di Frank Lopez, interpretato da Robert Loggia, scomparso nel 2015.