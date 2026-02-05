Marilyn Monroe, i proprietari della villa dell'attrice fanno causa al comune di Los Angeles
La villetta della star di Hollywood è patrimonio della città ma Brinah Milstein e Roy Bank hanno in mente un futuro diverso per l'immobile
A Los Angeles è tempo di preparativi per celebrare il centenario della nascita di Marilyn Monroe. Unica nota dolente: la diva bionda del cinema rischia di perdere la sua storica casa, l'unica che avesse mai acquistato e in cui ha trascorso i suoi ultimi mesi di vita. Gli odierni proprietari della villa di Brentwood, hanno fatto causa al comune di Los Angeles e alla sindaca Karen Bass, accusandoli di aver bloccato la demolizione dell'immobile.
La villetta come patrimonio storico
A complicare la vicenda è lo status di monumento storico-culturale, assegnato nel 2024, che avrebbe negato a Brinah Milstein e Roy Bank di godere della proprietà senza alcun beneficio pubblico. Secondo i proprietari, la casa è diventata un'attrazione turistica, con un viavai di bus davanti ai cancelli e un furto avvenuto a novembre 2025, forse nel tentativo di trovare dei cimeli della diva. Eventi inaccettabili per la coppia che ha ben altri progetti per l'immobile.
I progetti di Milstein e Bank
I due avevano acquistato la villa nel 2023 per 8,35 milioni di dollari per abbatterla e ampliare la residenza adiacente dove già vivevano. I permessi inizialmente concessi, vennero poi sospesi a seguito delle numerose proteste di storici, residenti e fan della star di "A qualcuno piace caldo", che chiesero di salvare un simbolo della Hollywood storica. Il Consiglio comunale di Los Angeles votò all'unanimità per la tutela della villetta, dando inizio a un braccio di ferro legale. Nel 2025, una prima causa di Milstein e Bank è stata respinta. Resta ora da capire cosa ne sarà della seconda azione legale della coppia.