A Los Angeles è tempo di preparativi per celebrare il centenario della nascita di Marilyn Monroe. Unica nota dolente: la diva bionda del cinema rischia di perdere la sua storica casa, l'unica che avesse mai acquistato e in cui ha trascorso i suoi ultimi mesi di vita. Gli odierni proprietari della villa di Brentwood, hanno fatto causa al comune di Los Angeles e alla sindaca Karen Bass, accusandoli di aver bloccato la demolizione dell'immobile.