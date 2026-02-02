Marilyn Monroe, al via le celebrazioni per i cento anni dalla nascita della diva
È l'anno della star di Hollywood per eccellenza. Tante le iniziative che ne ripercorrono la vita e la carriera, tra cui alcune mostre e persino una tavolozza di colori
© IPA
Quest'anno Marilyn Monroe avrebbe compiuto cento anno. Le iniziative più disparate sono in programma per celebrare la star di Hollywood per eccellenza, simbolo di mito, desiderio e tragedia. L'anniversario vero e proprio è il primo giugno.
Vita e carriera della diva delle dive
Nata in una famiglia disfunzionale, inizialmente aspirante modella, la stella di Marilyn cominciò a brillare quando fu scoperta dall'attore Ben Lyon a soli vent'anni. Divenne protagonista di film iconici come "A qualcuno piace caldo", "La febbre del settimo anno" e "Il principe e la ballerina". La Monroe finì per incarnare l'archetipo della femme fatale e della libertà sessuale, in un'epoca in cui la società faticava a liberarsi dai vincoli del vecchio mondo. Raggiunse la fama ma non la felicità, a partire dagli amori tormentati, come quelli con Joe di Maggio e Arthur Miller. Morì a soli 36 anni, stroncata da un'overdose di barbiturici. Suicidio od omicidio, il mistero è ancora aperto. La stella di Marilyn si spense per consegnarla alla leggenda.
Le mostre a Los Angeles e Parigi
Dalla vigilia del centenario della nascita, il 31 maggio al 28 febbraio 2027, centinaia di oggetti originali - costumi, fotografie, lettere e materiali rari inclusi alcuni oggetti personali e abiti di scena - celebreranno la carriera di una diva Hollywoodiana simbolo di bellezza e femminilità al Museo dell'Academy di Los Angeles. Sempre a maggio, da Hollywood partirà un'esperienza immersiva itinerante che toccherà altre città negli Stati Uniti tra cui San Francisco e New York. Si potranno ammirare fotografie, immagini rare dei suoi film, cimeli personali, contenuti interattivi e stanze multisensoriali per immergersi nella vita e nel mito di Marilyn e nell'età d'oro di Hollywood. Dall'8 aprile al 26 luglio la Cinémathèque française di Parigi ospiterà la mostra "Marilyn Monroe: 100 ans!", una rassegna oltre i cliché in cui la carriera di Marilyn è raccontata con filmati, fotografie e manifesti.
Gli spettacoli e persino una tavolozza di colori
La vita della diva sarà al centro in aprile di "Marilyn: 100 Years of a Legend", uno show teatrale e musicale al Crazy Cogs di Londra in cui a riportare in vita l'attrice sarà la sua sosia e impersonificatrice Suzie Kennedy. C'è poi una collaborazione con l'azienda Pantone: i festeggiamenti sono appena cominciati con il debutto della Pantone Marilyn Monroe Collection Palette, una gamma cromatica pensata per catturare le diverse sfaccettature dell'identità della diva con tonalità evocative come Star White e High Risk Red.