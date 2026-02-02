Marilyn Monroe, al via le celebrazioni per i cento anni dalla nascita della diva

Dalla vigilia del centenario della nascita, il 31 maggio al 28 febbraio 2027, centinaia di oggetti originali - costumi, fotografie, lettere e materiali rari inclusi alcuni oggetti personali e abiti di scena - celebreranno la carriera di una diva Hollywoodiana simbolo di bellezza e femminilità al Museo dell'Academy di Los Angeles. Sempre a maggio, da Hollywood partirà un'esperienza immersiva itinerante che toccherà altre città negli Stati Uniti tra cui San Francisco e New York. Si potranno ammirare fotografie, immagini rare dei suoi film, cimeli personali, contenuti interattivi e stanze multisensoriali per immergersi nella vita e nel mito di Marilyn e nell'età d'oro di Hollywood. Dall'8 aprile al 26 luglio la Cinémathèque française di Parigi ospiterà la mostra "Marilyn Monroe: 100 ans!", una rassegna oltre i cliché in cui la carriera di Marilyn è raccontata con filmati, fotografie e manifesti.