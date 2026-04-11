© Lionard
© Lionard
L'ex convento del Seicentesco, trasformato in collegio, ospitò il giovane Karol Wojtyla. La proprietà da oltre 3.500 mq, con chiesa barocca e giardino privato si trova nel cuore del Quirinale
© Lionard
© Lionard
Nel cuore più riservato di Roma, a pochi passi dal Quirinale, torna sotto i riflettori un edificio che ha attraversato i secoli senza perdere il suo fascino. Non è solo un palazzo storico: tra le sue mura ha vissuto anche il giovane Karol Wojtyła, destinato a diventare Papa Giovanni Paolo II. All'epoca l'edificio era sede del Collegio Ecclesiastico Belga e accoglieva studenti da tutta Europa. Con le sue 40 camere e 15 bagni la proprietà è in vendita a circa 30 milioni di euro.
Le radici del complesso risalgono ai primi anni del Seicento, quando i Carmelitani Scalzi vi costruirono un convento con annessa chiesa, completata nel 1611 e inizialmente dedicata a Sant'Anna. Nel 1683 l'edificio religioso fu ricostruito, probabilmente su progetto di Paolo Maruscelli e con interventi di Alessandro Sbreccio, soprattutto nella realizzazione della cupola. Nel corso dell'Ottocento la proprietà cambiò più volte destinazione: passò alle Suore Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento, poi ai Trinitari e infine, nel 1846, al Collegio Ecclesiastico Belga, che ristrutturò l’intero complesso. Fu proprio in questa fase che il palazzo assunse la funzione educativa che lo avrebbe legato alla figura di Wojtyła.
Il complesso si estende su 3.535 metri quadrati interni e oltre 600 metri quadrati di spazi esterni, articolati in sei livelli, cinque fuori terra, soffitte e ambienti interrati. Gli interni conservano elementi architettonici di grande pregio: soffitti a cassettoni perfettamente integri, volte ampie e una scala principale che ha mantenuto intatto il suo impianto originario. Il cuore più suggestivo è la chiesa sconsacrata del XVII secolo, completamente inglobata nella struttura. La pianta centrale a croce greca si sviluppa attorno a un ottagono, scandito da archi sostenuti da pilastri corinzi dorati. Sopra, una cupola emisferica suddivisa in otto spicchi filtra la luce naturale attraverso finestre e lanternino, creando un’atmosfera di equilibrio e armonia.
A sorprendere è anche l'immenso spazio esterno: una corte interna conduce a un giardino privato raro per questa zona della città. Tra alberi da frutto, pergolati in mattoni e zone d’ombra, lo spazio conserva un carattere raccolto e contemplativo, eredità della sua origine conventuale. Qui il rumore della città sembra svanire, lasciando spazio a una quiete quasi irreale, che restituisce al palazzo una dimensione intima e fuori dal tempo. Tra corridoi e stanze silenziose, si può immaginare il futuro pontefice muoversi nella quotidianità di una vita ancora lontana dal suo destino storico.
La proprietà in vendita tramite Lionard è in una posizione di assoluto prestigio, nel cuore di Roma con 614 mq di spazi esterni, corte interna con giardino privato e una chiesa sconsacrata del XVII secolo e comprende 40 camere e 15 bagni. Rappresenta una delle opportunità più esclusive del mercato immobiliare romano: una dimora che unisce valore storico, architettonico e simbolico. Chi sarà il prossimo inquilino?