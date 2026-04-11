Il complesso si estende su 3.535 metri quadrati interni e oltre 600 metri quadrati di spazi esterni, articolati in sei livelli, cinque fuori terra, soffitte e ambienti interrati. Gli interni conservano elementi architettonici di grande pregio: soffitti a cassettoni perfettamente integri, volte ampie e una scala principale che ha mantenuto intatto il suo impianto originario. Il cuore più suggestivo è la chiesa sconsacrata del XVII secolo, completamente inglobata nella struttura. La pianta centrale a croce greca si sviluppa attorno a un ottagono, scandito da archi sostenuti da pilastri corinzi dorati. Sopra, una cupola emisferica suddivisa in otto spicchi filtra la luce naturale attraverso finestre e lanternino, creando un’atmosfera di equilibrio e armonia.