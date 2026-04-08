Non si tratta solo di percentuali, ma di visone - Una canzone come Napule è non è un semplice "asset" ma è soprattutto un simbolo culturale. E lo stesso vale per Je so’ pazzo, manifesto di libertà e identità artistica. La loro gestione implica scelte che vanno oltre il mercato: riguardano il modo in cui un artista continua a essere raccontato. Le tensioni hanno avuto effetti concreti. Alcuni progetti celebrativi hanno subito rallentamenti, mentre iniziative discografiche e culturali sono state oggetto di confronto, e anche di scontro, tra le parti. In questo clima, anche decisioni apparentemente tecniche, come la concessione di licenze o la supervisione delle ristampe, diventano questioni sensibili. Eppure, proprio qui si gioca la partita più importante. Perché l’eredità artistica non è statica: vive solo se viene curata, rilanciata, reinterpretata. Senza una gestione condivisa e lungimirante, il rischio non è tanto quello di perdere valore economico, quanto di disperdere rilevanza culturale.