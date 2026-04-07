Pino Daniele, i giudici confermano il testamento: respinti i ricorsi del figlio e della seconda moglie sull'eredità

La Corte d'Appello di Roma ha rigettato le richieste contrapposte nella causa sull'eredità di Pino Daniele. Al centro del procedimento, le pretese avanzate dal figlio maggiore Alessandro Daniele e dalla seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi. I giudici hanno respinto entrambe le impugnazioni, stabilendo un confine netto sulla successione testamentaria. I ricorsi riguardavano due questioni: da una parte, il primogenito chiedeva la restituzione di oltre 160 mila euro, sostenendo l'esistenza di un accordo verbale che non sarebbe stato rispettato; dall'altra, la vedova rivendicava una quota più ampia dei diritti legati all'attività artistica del cantautore. I giudici d'appello hanno escluso entrambe le ricostruzioni: sull'intesa verbale tra le parti, i magistrati hanno rilevato l'assenza di prove concrete, giudicando quindi infondata la richiesta economica; sul versante dei diritti, invece, hanno ribadito che l'unico riferimento resta il testamento, senza margini per interpretazioni diverse.