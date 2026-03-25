Dietro la solidità della Senza Fine Srl c'è anche il lavoro della seconda moglie, Paola Penzo, sposata nel 1991. Nel tempo ha assunto un ruolo di governance sempre più centrale, affiancata dai tre figli nati dalla loro unione: Nicolò (46 anni), Tommaso (34) e Francesco (26). Paola non è stata solo una figura di rappresentanza: è anche autrice di alcuni brani del marito, il che la rende parte integrante del valore del catalogo, non soltanto della sua gestione. Ora questo nucleo dovrà coordinarsi con Amanda Sandrelli, figlia nata nel 1964 dalla storica relazione con Stefania Sandrelli. Giovanni, invece, il figlio avuto da Anna Fabbri, è scomparso di infarto nel 2005.