Quando l'onorevole Gino Paoli provò a cambiare le regole della musica e a dare risposte ai giovani

Quando Gino Paoli arriva alla Camera dei deputati nel 1987, l’Italia vive una stagione politica affollata e vivace. L’affluenza alle elezioni politiche supera l’88% e tra i candidati compaiono nomi insoliti: dal regista Giorgio Strehler al calciatore Gianni Rivera, fino a Gerry Scotti e Paolo Villaggio. Tra i Radicali spiccano Domenico Modugno e Ilona Staller. Paoli viene eletto con il Partito Comunista Italiano, poi passa al gruppo Indipendente di Sinistra. È la sua unica legislatura.