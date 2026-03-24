Tra le due relazioni extraconiugali che Gino Paoli ha portato avanti durante il matrimonio con Anna Fabbri, quella con Stefania Sandrelli è stata la più discussa. Ed è facile intuire il motivo, se si pensa che all'epoca la futura diva del cinema era minorenne. I due si erano conosciuti la sera del 5 giugno 1961 durante un'esibizione alla "Bussola" di Viareggio, dove la giovane, che aveva da poco vinto Miss Viareggio, stava festeggiando il suo quindicesimo compleanno. Per attirare l'attenzione del cantautore, del quale amava particolarmente il brano "La gatta", Sandrelli aveva sventolato un abito verde con le frange al suo passaggio. Paoli la notò subito e la invitò a ballare. Lui ignorava la sua età, lei non sapeva che fosse già sposato.