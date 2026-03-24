Morte Gino Paoli, il duetto con Ornella Vanoni ai Telegatti 1985

Il mondo della musica piange la scomparsa di Gino Paoli. Il celebre cantautore, tra i padri della scuola genovese che comprende Fabrizio De André e Luigi Tenco, era nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e si è spento all'età di 91 anni nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo 2026.



Tanti i brani che hanno segnano la sua immensa carriera, a partire da Il cielo in una stanza - portata al successo da Mina -, il 45 giri più famoso della sua carriera Sapore di sale, fino alle canzoni che hanno intrecciato il lavoro da cantautore all'amore provato per Ornella Vanoni, come Anche se, Me in tutto il mondo e Senza fine.