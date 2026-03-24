Morte Gino Paoli, il duetto con Ornella Vanoni ai Telegatti 1985
Nel giorno della scomparsa del celebre cantautore italiano, riviviamo l'esibizione sulle note del brano "Ti lascio una canzone"
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Il mondo della musica piange la scomparsa di Gino Paoli. Il celebre cantautore, tra i padri della scuola genovese che comprende Fabrizio De André e Luigi Tenco, era nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e si è spento all'età di 91 anni nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo 2026.
Tanti i brani che hanno segnano la sua immensa carriera, a partire da Il cielo in una stanza - portata al successo da Mina -, il 45 giri più famoso della sua carriera Sapore di sale, fino alle canzoni che hanno intrecciato il lavoro da cantautore all'amore provato per Ornella Vanoni, come Anche se, Me in tutto il mondo e Senza fine.
Con Ornella Vanoni, conosciuta nel 1961, Gino Paoli ebbe una relazione particolarmente intensa che incluse anche una collaborazione artistica. I due, nel 1985 furono protagonisti di un tour per l'Italia che darà vita un doppio album live dal titolo "Insieme". Tra i brani presenti nella raccolta, compare "Ti lascio una canzone", presentata sul palco dei Telegatti e riproposto qui nel giorno della scomparsa di Gino Paoli.