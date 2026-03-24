È morto Gino Paoli, il padre della musica leggera italiana

È morto Gino Paoli. Il celebre cantautore, considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera e il padre della scuola genovese - che ha partorito tra gli altri Fabrizio De André, Luigi Tenco, Bruno Lauzi e Umberto Bindi - è morto a 91 anni. Paoli, nato a Monfalcone nel 1934 ma legato indissolubilmente a Genova, con le sue note e la sua penna ha segnato la canzone italiana con capolavori come Il cielo in una stanza, resa celebre da Mina, Sapore di sale e Senza fine, dedicata a Ornella Vanoni con cui il cantante ebbe a lungo un legame artistico e sentimentale.