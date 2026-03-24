Morte Gino Paoli, il ricordo di Mogol: "Eravamo due amici molto legati"

Tra i tanti personaggi del mondo della musica e non solo che in queste ore hanno voluto rendere omaggio a Gino Paoli, scomparso all'età di 91 anni, c'è anche Mogol. Intervenuto in collegamento telefonico a "Diario del Giorno", il paroliere ha rivolto parole di grande stima verso il collega, al quale era legato anche da una profonda amicizia.



"Eravamo due amici molto legati. Lui mi era molto grato perché io avevo fatto ascoltare la canzone Il cielo in una stanza a Mina, ma mi sono accorto che non ero proprio il massimo - ha esordito Mogol, soffermandosi su un aneddoto riferito al celebre brano del 1960, scritto da Gino Paoli e portato al successo dall'interpretazione di Mina -. Così l'ho chiamato e l'ho pregato di farle ascoltare la canzone. Lui l'ha cantata a Mina direttamente e lei l'ha incisa. Di questo fatto lui mi è sempre stato grato".