Morte Gino Paoli, il cordoglio della musica e della politica: il cuore malinconico di Olly e l'abbraccio di Gianni Morandi

Un altro giovane ligure, Alfa, ha deciso di salutare il grande musicista dedicandogli un breve messaggio: "È stato un gigante della musica italiana e un rivoluzionario della canzone, uno di quelli che hanno fatto davvero la storia. Le sue canzoni erano semplici solo all'apparenza, ma dentro avevano una profondità che ti resta addosso". E continua: "Per noi che veniamo da Genova è sempre stato molto più di un artista: un punto di riferimento, una voce che ci ha accompagnati crescendo, un esempio raro di autenticità e longevità. Io stesso ho imparato a suonare la chitarra con La gatta, ed è anche grazie a lui se mi sono innamorato della musica. Con la sua scomparsa se ne va un pezzo di Genova, ma anche un pezzo di tutti noi. Ci lascia però una cosa enorme: l'idea che per arrivare davvero alle persone non serve complicare le cose, basta essere veri". Anche Fabio Fazio ha dedicato un post al grande cantautore: "È stato un poeta grandissimo. Con le sue canzoni dipingeva. Con la sua arte ha costruito un immaginario che è dentro ciascuno di noi. Solo la forza della Poesia può tanto. E così sappiamo che l'estate sa di sale e che un soffitto viola può lasciare posto al cielo".