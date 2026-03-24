il lutto

Morte Gino Paoli, quando Stefania Sandrelli ricordava il loro amore a "Verissimo"

Ospite di Silvia Toffanin l'attrice ricordava la storia con il cantautore, scomparso il 24 marzo all'età di 91 anni, con il quale ebbe la figlia Amanda

24 Mar 2026 - 13:48
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Tra le storie d'amore di Gino Paoli, il celebre cantautore morto oggi all'età di 91 anni, quella con Stefania Sandrelli fece particolarmente scalpore sia per la dolce attesa della moglie legittima sia perché l'attrice era minorenne.

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Dalla loro unione nacque, nell'ottobre 1964 la loro unica figlia, Amanda, che prese il cognome di entrambi. "L'abbiamo fatta insieme, mano nella mano, suo padre e io", ricorda Sandrelli, ospite nella puntata del 22 febbraio scorso di "Verissimo". Nell'intervista al programma di Silvia Toffanin, l'attrice ripercorre il momento del parto avvenuto in una clinica di Losanna, in Svizzera. "Lui mi disse che non aveva mai visto nessuno così, disse che sembravo una tigre", racconta l'artista.

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Stefania Sandrelli ha definito, anche di recente, la relazione con Gino Paoli un "grande amore" della sua vita. "Del nostro amore lo sanno tutti, lo sa lui, lo so io, lo sa sua moglie Paola", sono le parole dell'attrice. E aggiunge: "Un amore così è difficile che sparisca di scena".

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