Gino Paoli, chi sono i cinque figli del cantautore genovese
Da Giovanni ad Amanda, fino ai tre avuti con la moglie Paola Penzo: nati da relazioni diverse, ognuno con un percorso diverso, spesso legato al mondo dell'arte e della cultura
Gino Paoli con tre dei cinque figli © Instagram
Cantautore tra i più amati della musica italiana, Gino Paoli si è spento all'età di 91 anni, lasciando un'eredità artistica immensa ma anche una famiglia numerosa. La sua vita privata, intensa quanto la carriera, è stata segnata da relazioni importanti e dalla nascita di cinque figli, ognuno con un percorso diverso ma spesso legato, in qualche modo, al mondo dell'arte e della cultura.
Il primogenito Giovanni, scomparso nel 2025
Dalla prima moglie Anna Fabbri, Paoli ha avuto il suo primo figlio, Giovanni. Nato negli anni Sessanta, Giovanni aveva inizialmente condiviso con il padre la passione per la musica, per poi orientarsi verso il giornalismo. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse testate. Giovanni Paoli è morto il 10 marzo 2025, a 60 anni, a causa di un infarto, lasciando una figlia, Olivia.
Amanda Sandrelli, tra cinema e teatro
Dalla relazione con l'attrice Stefania Sandrelli è nata nel 1964 Amanda Sandrelli, che ha scelto di portare il cognome della madre. Attrice e regista affermata, Amanda ha costruito una carriera solida tra cinema, televisione e teatro. Ha debuttato sul grande schermo nel 1984 con Non ci resta che piangere e negli anni ha alternato ruoli da interprete a esperienze dietro la macchina da presa. Tra i suoi lavori da regista si ricordano il cortometraggio Un amore possibile (2004) e il documentario Piedi X terra, legato a un progetto umanitario in Malawi. Amanda è madre di due figli, Rocco e Francisco.
Il lungo matrimonio con Paola Penzo e gli altri tre figli
Nel 1991 Gino Paoli ha sposato Paola Penzo, autrice e collaboratrice artistica, che gli è rimasta accanto fino alla fine. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Nicolò (1980), pittore e fotografo; Tommaso, più riservato, che ha mantenuto un profilo lontano dai riflettori e Francesco, nato nel 2000.
I nipoti e l'eredità familiare
Oltre ai cinque figli, Gino Paoli lascia quattro nipoti: Olivia (figlia di Giovanni), Rocco e Francisco (figli di Amanda) e Leone (figlio di Nicolò). Tra arte, cultura e percorsi personali diversi, gli eredi di Gino Paoli custodiscono non solo il suo patrimonio familiare, ma anche la memoria di una delle voci più iconiche del Novecento italiano.