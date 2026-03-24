Gino Paoli, chi sono i cinque figli del cantautore genovese

Dalla relazione con l'attrice Stefania Sandrelli è nata nel 1964 Amanda Sandrelli, che ha scelto di portare il cognome della madre. Attrice e regista affermata, Amanda ha costruito una carriera solida tra cinema, televisione e teatro. Ha debuttato sul grande schermo nel 1984 con Non ci resta che piangere e negli anni ha alternato ruoli da interprete a esperienze dietro la macchina da presa. Tra i suoi lavori da regista si ricordano il cortometraggio Un amore possibile (2004) e il documentario Piedi X terra, legato a un progetto umanitario in Malawi. Amanda è madre di due figli, Rocco e Francisco.