"Senza fine", la canzone (nata da un equivoco gay) che Gino Paoli scrisse per la sua Ornella Vanoni

Tra i ricordi più divertenti dei due artisti ce n'è uno che hanno raccontato spesso. Al loro primo incontro, infatti, entrambi caddero in un equivoco sorprendente: Paoli pensava che Ornella fosse lesbica, mentre lei era convinta che lui fosse gay.

Un malinteso che oggi strappa un sorriso, soprattutto pensando a quanto, invece, quella relazione sarebbe diventata travolgente. È uno di quei piccoli dettagli che riportano la loro storia a una dimensione umana e quotidiana, fatta anche di fraintendimenti e spontaneità.