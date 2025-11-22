"Addio Ornella, nel nostro cuore per sempre", il dolore del mondo dello spettacolo

Parole di sincera commozione anche da parte della politica oltre che di amici e colleghi. Luciana Littizzetto: "Tesora mia adorata"
"Con profondo dolore riceviamo la notizia della scomparsa di Ornella Vanoni. Grazie per tutto quello che ci hai regalato Ornella, lo terremo sempre nel nostro cuore". Lo scrive sui social la trasmissione di Fabio Fazio "Che Tempo che fa" postando una foto della cantante e la scritta "Addio Ornella". "Sono senza parole e non ero pronto a tutto questo. Non mi pare possibile. Non riesco a dire proprio niente". Così Fabio Fazio. "Tesora mia adorata", le parole di Luciana Littizzetto su Instagram.
"Ornella non può averci lasciato, lei voleva vivere. Una donna affascinante, intelligente e colta, autoironica, un'artista immensa… senza fine. Quanto ci mancherai amica mia". Lo scrive sui social Loredana Bertè. "Ornellik. Grande artista, grande amica. Ti vorrò per sempre bene… mi mancherai", così Patty Pravo postando una foto sorridente che la ritrae con la cantante.
"Addio regina". Così Enrico Mentana saluta sui social la cantante. Nel post, in sottofondo, la canzone della cantante Domani è un altro giorno. "Con la scomparsa di Ornella Vanoni l'Italia perde una delle sue artiste più originali e raffinate. Con la sua voce unica, e una capacità interpretativa senza eguali, ha scritto pagine importanti nella storia della canzone, del teatro e dello spettacolo italiano. A nome mio personale e del Ministero della Cultura esprimo cordoglio e vicinanza ai familiari". Lo dichiara in una nota il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. "Grande dispiacere per la scomparsa di Ornella Vanoni. Un pezzo di storia della musica italiana. Una voce unica, inconfondibile, senza tempo. Buon viaggio". Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.
"Ornella Vanoni la più grande, un dispiacere immenso. La tua musica resterà nel nostro cuore per sempre"'. Così Simona Ventura commenta la morte della cantante. "Mi aveva promesso che sarebbe venuta a vedere il mio nuovo spettacolo a Milano. L'aspettavo con emozione. Ho appreso la notizia della sua morte da una mia cara amica e sua che sconvolta mi ha chiamato, Ornella è morta e un pezzo della nostra vita se ne va con lei". Lo scrive Emma Dante. "Con lei se ne va la sua voce, la sua ironia, la sua curiosità, la sua sfacciataggine, il suo modo canzonatorio di interpretare le canzoni d'amore, la sua melodia, la sua bellezza, e la sua passione per la musica, per i giovani, per le novità. Ci mancherai moltissimo Ornella, moltissimo". Poche parole e l'emoticon di un cuore spezzato per esprimere tutto il suo dolore per la morte di Ornella Vanoni. Mara Venier sceglie di salutare così la cantante morta nella sua casa di Milano. "Addio adorata Ornella, mi mancherai tanto", scrive la conduttrice sui social.