"Addio Ornella, nel nostro cuore per sempre", il dolore del mondo dello spettacolo

"Ornella Vanoni la più grande, un dispiacere immenso. La tua musica resterà nel nostro cuore per sempre"'. Così Simona Ventura commenta la morte della cantante. "Mi aveva promesso che sarebbe venuta a vedere il mio nuovo spettacolo a Milano. L'aspettavo con emozione. Ho appreso la notizia della sua morte da una mia cara amica e sua che sconvolta mi ha chiamato, Ornella è morta e un pezzo della nostra vita se ne va con lei". Lo scrive Emma Dante. "Con lei se ne va la sua voce, la sua ironia, la sua curiosità, la sua sfacciataggine, il suo modo canzonatorio di interpretare le canzoni d'amore, la sua melodia, la sua bellezza, e la sua passione per la musica, per i giovani, per le novità. Ci mancherai moltissimo Ornella, moltissimo". Poche parole e l'emoticon di un cuore spezzato per esprimere tutto il suo dolore per la morte di Ornella Vanoni. Mara Venier sceglie di salutare così la cantante morta nella sua casa di Milano. "Addio adorata Ornella, mi mancherai tanto", scrive la conduttrice sui social.