Addio Ornella Vanoni, gli amori della sua vita: da Giorgio Strehler a Gino Paoli

Era il 1956 quando Ornella, poco più che ventenne, incontrò Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano. Lei era una studentessa dell'Accademia, lui il grande regista che stava cambiando il modo di fare teatro in Italia. Quell'incontro segnò l'inizio di un amore profondo e complesso, un legame che sconfinava continuamente tra vita privata e palco. Le prove si trasformavano in scambi intensi, le discussioni creative diventavano dialoghi intimi, e ogni scena era un pretesto per svelarsi un po' di più. La loro relazione, durata con alti e bassi fino alla fine degli anni Cinquanta, fu tormentata anche dalla gelosia di Strehler, che Ornella ricordò come "un uomo che sapeva amare, ma che sapeva anche far soffrire". Raccontò di una celebre litigata in camerino, nata da un'incomprensione, e di come quel giorno avesse capito che quell'amore l'avrebbe segnata per sempre. "È quello che più mi ha amato", disse, sottolineando che, pur nella ferita, di lui conservava un'affettuosa gratitudine. Era un amore che aveva il sapore degli inizi: intenso, acerbo, irripetibile.