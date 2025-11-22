Morta a 91 anni Ornella Vanoni, icona della musica italiana

Ornella Vanoni è morta all'età di 91 anni. La cantante si è spenta nella sua abitazione di Milano. Considerata una delle figure più rappresentative della musica leggera italiana, aveva alle spalle una carriera tra le più lunghe: attiva dal 1956, aveva realizzato oltre cento lavori tra album, EP e raccolte, raggiungendo un totale stimato di oltre 55 milioni di copie vendute. Artista completa, era riconosciuta per un timbro vocale inconfondibile, che le aveva permesso di affrontare epoche e generi diversi.