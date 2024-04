Ornella Vanoni è "Senza fine", due concerti-evento a Milano per celebrare la carriera

Leggi Anche Inarrestabile Ornella Vanoni, rieccola tra grandi successi e due inediti

I successi in "Calma Rivoluzionaria Live 2023" A dicembre Ornella Vanoni è tornata con "Calma Rivoluzionaria Live 2023". A distanza di due anni dall’ultimo lavoro, il disco è un emozionante viaggio in musica attraverso alcuni dei grandi successi di una delle più importanti interpreti della musica leggera italiana, accompagnati dai due inediti "Calma Rivoluzionaria" con Samuele Bersani e "Camminando". Registrati durante il tour nei teatri suonato da una band di sole donne, accompagnati da tracce parlate tratte dall'opera teatrale "Le donne e la musica", scritta dalla stessa Ornella Vanoni con Federica Di Rosa, i grandi successi dell'artista escono in una raccolta. "Mi piaceva l’idea di dimostrare che la creatività e la competenza del gentil sesso riescono a regalare una marcia in più alle emozioni di un ascoltatore. Presentarsi di fronte a un pubblico, trovare sempre delle nuove cifre stilistiche per rendere speciale un tour non è mai semplice e richiede cura e amore in ogni singolo dettaglio... ".

Sono passatati due anni dall'ultimo album, "Unica", "il mio 50esimo album". Ornella Vanoni, che a settembre 2024 festeggerà i 90 anni, propone quindi un viaggio in musica attraverso alcuni dei suoi grandi successi. Dalle note di "Sotto il sole con il mare", per poi proseguire con "Anima" di Pino Daniele, "L'appuntamento", "La voglia, la pazzi", "Io so che ti amerò", fino all'omaggio al maestro Vinícius de Moraes con "Samba per Vinicius", per concludere con un invito a lasciare spazio alla felicità al ritmo di "Tristezza... per favore vai via". Mi piace pensare che mettermi a nudo ancora una volta, così come sono, così come canto dal vivo, mi avvicini sempre di più alle persone con le mie fragilità ma anche con la mia voglia di celebrare la vita", aveva raccontato la cantante.